Riverdale saison 5 en pause : voici la date de retour de la série (et c'est dans longtemps)

Si Netflix diffuse d'habitude ses séries en une seule fois, ce n'est pas le cas de toutes. Riverdale est par exemple diffusée d'abord aux Etats-Unis sur la CW puis est disponible chez nous en US+24 via la plateforme. Et aux Etats-Unis, il n'est pas rare que les séries prennent une grande pause en milieu de saison. Même si la saison 5 n'a débuté qu'en janvier à cause du tournage repoussé (merci la Covid-19), le show avec KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart ou encore Camila Mendes prend donc un peu de vacances.

La saison 5 de Riverdale sera de retour le...

Ce jeudi, Netflix mettait donc en ligne l'épisode 10 de la saison 5 qui aurait pu être un poisson d'avril (mais bon, on en dira pas plus car sinon on va s'énerver). Vous aurez peut-être remarqué que Netflix ne propose pas comme d'habitude une vignette avec la date de diffusion du prochain épisode, le 11e. C'est normal : Riverdale prend une longue pause. Et quand on dit long, ce n'est pas pour rien : c'est le 7 juillet prochain que la série sera de retour aux US et donc le 8 juillet chez nous en France. Eh oui, la patience est de mise.

Pourquoi une telle pause ?

Mais alors, pourquoi une telle pause pour la série ? Notamment pour permettre aux acteurs de tourner les futurs épisodes. Le tournage n'ayant repris qu'en septembre 2020 (au lieu de juillet en temps normal), les acteurs n'ont pas pu tourner l'intégralité de la saison qui devrait compter 19 épisodes (comme la saison 4 qui avait été amputée de 3 épisodes). L'avenir de Riverdale n'est cependant pas menacée : la série est déjà renouvelée pour une saison 6. Reste à savoir quand elle sera diffusée : retrouvera-t-on la série en septembre ou octobre ou bien en janvier 2022 ? On prend les paris !