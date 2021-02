Riverdale saison 6, Dynastie saison 5... la CW renouvelle 12 séries d'un coup !

Pas de temps à perdre pour la CW. Alors que la diffusion des nouvelles saisons de ses séries habituelles vient à peine de débuter, la chaîne a déjà pris une grande décision. Inutile d'attendre de voir si l'épidémie de Covid-19 fera de nouveaux gros dégâts dans l'industrie en 2021, elle a en effet préféré prendre les devants en sauvant dès à présent ses créations originales.

Les super-héros vont bien

Ainsi, ce sont 12 séries qui sont désormais assurées de revenir dès la rentrée 2021/2022. Au programme ? The Flash - qui verra son début de saison 7 conclure du mieux possible la saison 6 coupée en plein milieu l'an passé, a été renouvelée pour une saison 8, tandis que Legends of Tomorrow aura le droit à une saison 7 et que Ryan Wilder aka la nouvelle Batwoman continuera de sauver Gotham lors d'une saison 3.

A noter que, sans surprise, Black Lightning (saison 5) et Supergirl (saison 6) prendront bien fin d'ici quelques semaines, tandis que Superman & Lois - qui s'apprête à débuter, n'a logiquement pas encore été renouvelée. Néanmoins, la saison 1 de cette série dérivée a déjà bénéficié d'une commande de deux épisodes supplémentaires, l'amenant à un total de 15 épisodes.

Renouvellements à la chaîne pour les séries de la CW

Mais les fictions du Arrowverse ne sont pas les seules à avoir été renouvelées en ce début d'année. Au contraire, Riverdale a obtenu une saison 6, All American - qui tentera bientôt de lancer un spin-off, reviendra pour une saison 4, Charmed, In the Dark et Roswell, New Mexico continueront leur bonhomme de chemin avec une saison 4, tandis que Nancy Drew - qui pourrait elle aussi avoir son propre spin-off, est assurée de revenir avec une saison 3, et que Dynasty continuera de fasciner le public à travers une saison 5.

Enfin, Walker - le remake de la série culte des années 90 porté aujourd'hui par Jared Padalecki, a eu le droit à deux bonnes nouvelles d'un coup. La première ? La saison 1 a obtenu la commande de 5 épisodes supplémentaires, portant ainsi son total à 18. La deuxième ? Sans surprise, la CW souhaite la voir revenir l'an prochain avec une saison 2 !