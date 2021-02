All American saison 3 : bientôt un spin-off centré sur Simone ?

Un avenir encore indécis

On a choisi d'écrire cet article au conditionnel puisque, pour l'heure, ce projet n'est pas encore officiellement commandé. Au contraire, la CW attendra la diffusion d'un pilot - qui prendra la forme d'un épisode de la saison 3 de All American, pour prendre une décision définitive à son sujet. Autrement dit, les retours des fans devraient être importants.

Néanmoins, quand on sait que Nkechi Okoro Carroll (la showrunneuse de la série originale) sera derrière la production et le scénario de Homecoming, accompagnée de producteurs emblématiques comme Greg Berlanti, Sarah Schechter et Robbie Rogers, on a du mal à voir ce projet ne pas obtenir de saison 1.

Pour rappel, la saison 3 de All American est disponible en US+24 sur Salto en France.