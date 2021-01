Superman & Lois saison 1 : retour à Smallville difficile, super-vilain épique dans la bande-annonce

24 ans après la fin de Lois et Clark, Superman va enfin effectuer son grand retour dans une série en live-action. Ce mardi 23 février 2021, la CW diffusera en effet le premier épisode (d'une durée de 70 minutes !) de Superman & Lois, sa toute nouvelle fiction super-héroïque issue du Arrowverse et spin-off de Supergirl.

Nouvelle vie compliquée pour Clark et Lois

Portée par Tyler Hoechlin (Clark) et Elizabeth Tulloch (Lois), cette série nous promet déjà une ambiance étonnante. Là où Superman est habituellement synonyme d'espoir et d'optimisme - ce qu'il sera tout de même en continuant à sauver le monde, les histoires à venir n'hésiteront pas à pencher du côté dramatique et tragique par instant.

On peut le découvrir dans la première bande-annonce de Superman & Lois, le couple aura quelques difficultés à assumer sa nouvelle vie (causée notamment par les événements du crossover Crisis on Infinite Earths), en témoigne la réplique de Lois, "Quand nous rêvions d'avoir une famille, ça ne ressemblait pas à ça, n'est-ce pas ?". Entre des relations compliquées avec leurs ados, des problèmes professionnels, une famille (au sens large) en crise..., le nouveau départ de Clark et Lois à Smallville promet d'être chargé en émotion.

Néanmoins, rassurez-vous, à l'instar de n'importe quelle autre série du Arrowverse, Superman & Lois n'oubliera pas de compter sur des valeurs sûres : de l'humour, "C'est là que j'aimerais vraiment être capable de me saouler" et de l'action avec de super-vilains aussi intrigants que puissants. Et point bonus : le budget effets spéciaux devrait être au rendez-vous, ce qui est une bonne nouvelle.