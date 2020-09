Superman et Lois : pas de Metropolis, la saison 1 sera différente des autres séries du Arrowverse

Superman & Lois - le spin-off de Supergirl, ne débutera pas avant 2021 sur la CW, mais la petite dernière du Arrowverse déçoit déjà quelques fans. L'information a été confirmée ce week end à l'occasion du DC Fandome, les nouvelles aventures super-héroïques de Clark Kent ne prendront pas place à Metropolis mais... à Smallville.

Pas de Metropolis dans Superman & Lois

On ne sait pas encore comment cela sera traité à l'écran (est-ce que Clark et Lois vont vraiment travailler à Smallville ou vont-ils simplement y vivre ?), mais on connait déjà la raison d'un tel choix créatif. Todd Helbing - le créateur, l'a révélé, il trouvait intéressant de surfer sur les conséquences de Crisis on Infinite Earths, le giga crossover de l'an dernier.

"Nous voulions raconter une histoire où vous pourriez suivre des parents qui, après les tragiques événements qui ont eu lieu, décident de revenir à Smallville car ils prennent conscience que c'est probablement plus simple d'élever des enfants dans un endroit où la vie n'est pas aussi intense qu'elle peut l'être à Metropolis".

Une série familiale (et super-héroïque)

Aussi, ne vous attendez pas à découvrir une série classique au sein du Arrowverse. Malgré un nouveau costume pour Tyler Hoechlin qui continuera donc de jouer au héros, le but premier de Superman & Lois pourrait surtout être de véritablement suivre la vie quotidienne de cette famille pas comme les autres.

"La série verra le couple apprendre à gérer le stress, la pression, et la complexité qui viennent quand on est deux parents qui travaillent et qui doivent élever deux adolescents dans une société actuelle, post-Crisis" a-t-on notamment appris. Et bizarrement, même si Metropolis nous manquera, la perspective de voir un peu moins de "pif paf pouf" à l'écran pour un peu plus se concentrer sur la vie personnelle des personnages (ce que n'arrive pas totalement à faire The Flash par exemple malgré des pistes prometteuses à ses débuts) s'annonce excitante et pourrait apporter un vent de fraîcheur dans le Arrowverse.