Superman et Lois saison 1 : un nouveau costume "très badass" pour le héros

Aucune date de diffusion n'a encore été dévoilée pour Superman & Lois - le spin-off de Supergirl portée par Tyler Hoechlin (Clark) et Elizabeth Tulloch (Lois), mais la saison 1 des nouvelles aventures du plus célèbre super-héros de DC nous promet déjà une chose plutôt cool : un nouveau costume.

Un nouveau costume badass

Durant l'événement DC Fandome organisé ce week end, Todd Helbing - le showrunner de cette nouvelle série super-héroïque au sein du Arrowverse, a en effet annoncé que Tyler Hoechlin ne portera pas la même tenue que celle qu'il avait lors de ses apparitions dans Supergirl ou durant le gigantesque crossover Crisis on Infinite Earths.

"Bon, je vais tout dire à ce sujet. A la base, Tyler Hoechlin ne devait être là que pour les différents crossovers et ce costume n'était donc pas fait pour durer le temps d'une série" a-t-il ainsi confié. De fait, puisque la tenue portée par l'acteur n'était pas conçue pour tenir indéfiniment, l'équipe créative n'a pas eu d'autre choix que d'en créer une nouvelle. Et plutôt que de copier celle qui existait déjà, elle a eu la bonne idée d'imaginer quelque chose d'inédit.

"Je pense que, comme pour beaucoup d'autres choses, [Crisis on Infinite Earths] nous a permis d'avoir l'opportunité d'un nouveau départ. 'Allez hop, on va créer un nouveau costume !'" a notamment précisé Todd Helbing, avant de confier avec enthousiasme, "Il va donc y avoir un costume Superman vraiment très badass dans la série et je suis très excité à ce sujet !"

Une nouvelle vie de famille

A noter que Crisis on Infinite Earths n'a pas seulement eu un impact sur le costume de Clark. Le producteur l'a également confessé, c'est toute sa famille qui a été bouleversée par les événements mis en place au début de l'année 2020. "Si vous l'avez regardé, vous avez vu qu'au début du dernier crossover, Clark et Lois avaient un enfant prénommé Jonathan" a rappelé Todd Helbing. "Mais les mondes ont fusionné et tout a été réécrit. Aussi, à la fin du crossover, on pouvait entendre Lois appeler Clark pour lui dire qu'elle devait retourner à la maison car il y avait un problème avec les garçons".

Et là où ce changement avait pu surprendre les fans à l'époque (le couple a désormais des jumeaux), il devrait en réalité apporter de belles choses à l'écran avec de véritables problématiques liées à la famille, "On a utilisé cette opportunité pour faire un peu vieillir les enfants, les faire devenir des ados, ce qui va changer et compliquer des choses pour les parents."