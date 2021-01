Superman & Lois saison 1 : un épisode de 90 minutes + un documentaire pour les débuts de la série

C'est une date qui est désormais connue de tous les fans du Arrowverse : la CW débutera la diffusion de Superman & Lois, sa nouvelle série portée par Tyler Hoechlin (Clark Kent) et Elizabeth Tulloch (Lois Lane), le 23 février prochain aux USA. Et visiblement, la chaîne croit énormément en cette nouvelle fiction.

Double dose de Superman en février

On vient de l'apprendre, le spin-off de Supergirl sera en effet au centre d'une soirée exceptionnelle. Premièrement, l'épisode 1 de la saison 1 aura le droit à une durée de 90 minutes ! Enfin presque. Aux USA, un épisode classique de 45 minutes est en réalité estimé à 1 heure en comptabilisant les coupures publicitaires (il y en a 3). Aussi, il est finalement probable que ces 90 minutes soient en réalité l'équivalent de 60/70 minutes de fiction pure. Un peu décevant, mais cela reste néanmoins une jolie extension.

Deuxièmement, cet épisode sera suivi d'un documentaire de 30 minutes intitulé Superman & Lois: Legacy of Hope. Au programme ici ? De nombreux extraits inédits de la saison 1 seront diffusés, ainsi que des interviews des acteurs et créateurs. Mais ce n'est pas tout, différents invités en profiteront également pour discuter de l'héritage de ce célèbre personnage dans le monde des comics et ses adaptations à la télé.

La reprise de The Flash est décalée

Un programme qui a de quoi faire rêver, nous promettre plein de jolies choses et nous consoler après l'annulation des crossovers, mais qui ne sera pas sans conséquences. Ainsi, la CW l'a également annoncé, cela va obliger The Flash à décaler sa rentrée. Ca ne sera donc plus le 23 février 2021 que la saison 7 des aventures de Barry Allen débutera, mais le 2 mars prochain.

Un report frustrant, même si on n'est de toute façon plus à une semaine près...