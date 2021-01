The Flash, Superman & Lois, Batwoman... : les crossovers annulés à cause du Covid-19

Covid-19 1 - crossovers 0

Les super-héros de la CW semblent invincibles et capables d'affronter tous les dangers, mais même eux ne peuvent rien faire face à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier. Tandis que les producteurs du Arrowverse ont pris pour habitude de nous offrir de gigantesques crossovers entre les séries The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow ou encore Supergirl, Caroline Dries (la showrunneuse de Batwoman) vient d'annoncer qu'un tel projet n'aura pas lieu cette année.

Là où Batwoman et Superman & Lois étaient notamment supposées se rencontrer en ce début 2021, la créatrice a révélé que la crise sanitaire actuelle avait finalement rabattu les cartes et mis à mal les plans de tout le monde, "Nous ne pourrons pas faire de crossovers parce que nous ne pouvons pas faire voyager nos équipes avec la peur d'une exposition au virus".

Javicia Leslie est déçue

Une déception pour Caroline Dries, qui a confié à EW qu'elle avait déjà de nombreuses idées et envies en tête, "Quand nous devions faire un crossover avec Superman & Lois, j'étais impatiente de voir Batwoman se rendre dans la ferme des Kent", mais également pour Javicia Leslie, la nouvelle star de Batwoman.

Auprès de TVLine, la remplaçante de Ruby Rose a en effet confessé être inconsolable en voyant de belles opportunités être ruinées par ce virus, "J'ai vraiment le coeur brisé à cause de cette situation, parce que je sais que ça sera la dernière saison de Black Lightning. Et j'aurais aimé faire un crossover avec eux avant la fin." Elle l'a rappelé, "Nafessa Williams et Jordan Calloway sont de très bons amis à moi et ça aurait été génial de jouer avec eux, d'être des super-héros dans une même série. Ca aurait été épique".

Que Javicia Leslie se rassure, il sera peut-être trop pour un crossover avec Black Lightning, mais la série devrait avoir son propre spin-off d'ici quelques mois, ce qui pourrait l'aider à concrétiser ses rêves, "Qu'importe la série, s'il y a des personnes noires dedans, je veux faire des crossovers avec. Je veux un super Black crossover !"