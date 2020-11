Arrowverse : une nouvelle série super-héroïque en préparation par la CW

Avec la fin récente de Arrow, la conclusion prochaine de Supergirl, le vieillissement de The Flash et la nouvelle formule de Batwoman au succès encore incertain, le Arrowverse a besoin de sang neuf pour continuer à prospérer à la télévision. Ca tombe bien, c'est ce que pense également la CW qui vient de commander un nouveau projet.

Un spin-off de Black Lightning en projet

D'après les informations de Variety, la chaîne américaine s'est en effet tournée du côté de Black Lightning afin de développer un spin-off de cet univers. Au programme ? Ce projet suivra les aventures de Painkiller, le fameux personnage incarné par Jordan Calloway, alors qu'il tentera de s'ouvrir à une nouvelle vie super-héroïque dans un tout nouvel environnement.

"Khalil Payne est un jeune homme guidé par la culpabilité liée à sa vie passée à Freeland City où, il était à la fois membre du gang de Tobias Whale et au service de l'Agent Odell, grâce à ses aptitudes hors-normes qui ont fait de lui une machine à tuer surnommée Painkiller" rappelle le premier synopsis dévoilé par la CW. Puis, le résumé inédit précise ensuite la tournure que prendra cette future histoire, "Après avoir tenté d'enterrer ce côté sombre de sa vie, Khalil s'est éloigné de tous ceux qu'il connaissait en débarquant dans une nouvelle ville, Akashic Valley, avec pour objectif de trouver la paix, même si ce n'est jamais évident pour une personne avec un tel passé. Alors que son histoire destructive et violente se heurtera à son nouveau départ, Khalil va reprendre goût à l'action, mais avec une nouvelle mission : apporter de la justice là où autrefois il était la punition."

Une série loin d'être commandée

Un concept prometteur sur le papier avec un héros loin d'être lisse (ça nous rappelle le Oliver Queen des débuts), mais qui ne garantit pas encore l'avenir de ce projet. Variety l'a précisé, la CW n'a pour le moment commandé qu'un "backdoor pilot" qui sera diffusé lors de l'épisode 7 de la saison 4 de Black Lightning en 2021. Autrement dit, seul un épisode sera prochainement produit et la chaîne attendra les retours des téléspectateurs à la suite de sa diffusion afin de savoir si cette potentielle série méritera d'obtenir une saison 1 ou si elle devra rester au placard.

Pour rappel, la chaîne est déjà passée par une telle option récemment avec Green Arrow and the Canaries, le fameux spin-off de Arrow centrée sur les héroïnes de la série. Or, 10 mois après la diffusion de ce pilot, ce projet n'a toujours reçu aucun feu vert pour une saison complète...