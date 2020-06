Arrow : le spin-off sur Mia, Laurel et Dinah en danger ? Le producteur envisage le pire

Green Arrow and the Canaries, le spin-off de Arrow situé en 2040 et centré sur les aventures de Mia, Laurel et Dinah, verra-t-il réellement le jour ? C'est la question que l'on peut se poser. Près de 5 mois après son introduction dans un épisode de la saison 8 d'Arrow, la CW n'a toujours pas pris de décision le concernant, alors même qu'elle a déjà commandé la série Superman & Lois et qu'elle a récemment récupéré les droits de Stargirl.

Pas besoin de spin-off pour répondre aux mystères

Une situation frustrante pour les fans au regard des nombreux mystères mis en place lors de cette introduction (qui a kidnappé William ? Comment Dinah s'est-elle retrouvée là-bas ?), mais qui n'inquiète pas tant que ça Marc Guggenheim, le producteur du Arrrowverse. S'il confesse au micro de TVLine, "ce sont des questions importantes" et admet ensuite, "je pense que l'on doit des réponses à tous ces moments et toutes ces questions", il affirme ne pas avoir besoin de ce spin-off pour satisfaire le public.

Aussi, dans le cas où la CW ne commanderait pas de saison 1 à Green Arrow and the Canaries, Marc Guggenheim assure qu'il se démènera pour se rattraper ailleurs, "Mon instinct tentera de répondre à ces questions sous la forme d'un comic book, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas aussi y répondre dans une autre série".

Un univers déjà complet

Et visiblement, l'idée de s'attaquer à tous ces mystères à l'écran à travers une autre fiction du Arrowverse semble particulièrement l'attirer. Malgré, là encore, quelques soucis techniques à prévoir, "Quand vous gérez quelque chose lié à une nouvelle période dans le temps, l'année 2040 ici, la seule série qui pourrait être apte pour ça serait Legends of Tomorrow. Mais même là ça serait un peu compliqué puisque les deux ambiances entre les séries sont très différentes", il sait que rien n'est impossible. Il le rappelle ainsi, "D'un autre côté, vous avez Sara dans les Legends, qui est une sorte de connexion permanente. (...) J'aime le fait que nous avons maintenant un univers de séries qui nous permettent de gérer ces questions et d'explorer différentes choses à travers différentes séries".

De quoi nous rassurer et, dans le même temps, nous inquiéter. Avec de telles déclarations, pas sûr que cela motive la CW à dépenser de l'argent pour une autre série si une fiction déjà présente peut suffire à calmer la frustration des fans...