Stargirl saison 1 : Brec Bassinger promet un méchant bien plus badass et stylé que dans Gotham

Solomon Grundy sera badass

Le point de départ de la série Gotham était plutôt cool : mettre en scène les débuts dans le crime organisé des grands vilains de l'univers Batman. Malheureusement, le rendu était souvent kitsch et les versions de ces personnages pas toujours très fidèles à celles des comics. Et parmi les plus grosses déceptions de cette série, comment ne pas citer Solomon Grundy, totalement ridicule et anti-charismatique.

Bonne nouvelle, Stargirl - la toute nouvelle série issue du DC Universe (Titans, Doom Patrol), actuellement diffusée sur la CW aux USA, s'apprête à explorer ce vilain et lui offrir une adaptation bien plus intéressante. Alors que l'on a déjà eu le droit à une courte introduction mystérieuse durant les épisodes 2 et 5, qui nous promettait déjà un physique et une puissance à la hauteur de nos attentes, Brec Bassinger - l'interprète de Courtney Whitmore, vient cette fois-ci de promettre à Cinemablend que la suite sera bien plus folle. "Il y a une scène de combat très spécifique avec Solomon Grundy qui, je pense pouvoir affirmer, va devenir culte" a notamment révélé l'actrice, "Elle sera incroyable. J'ai si hâte que les fans puissent la voir".

Le public réconcilié avec le personnage

Par ailleurs, si Brec Bassinger a confessé que son tournage s'était révélé assez spécial, "Tout est 100% digital avec Solomon, donc quand ils ont filmé la scène, ils filmaient littéralement une pièce vide, juste en bougeant la caméra, ce qui était très amusant à voir", elle a rapidement précisé que le rendu final de la séquence devrait suffire à réconcilier le public avec ce personnage, "Je sais qu'il y a eu un Solomon Grundy dans une autre série [celui de Gotham était juste maquillé, ndlr], mais je pense vraiment que quand les gens verront celui-là ils se diront, 'C'est lui le Solomon Grundy que l'on voulait voir ! C'est comme ça que je l'imaginais !'.

Malheureusement, là où notre excitation est désormais à son maximum, la comédienne l'a aussitôt confessé, il faudra attendre encore quelques semaines pour en prendre plein les yeux, "Cela sera plus vers la fin de la saison. Il va encore falloir attendre un peu". Snif.