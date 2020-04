Stargirl saison 1 : des crossovers avec The Flash déjà prévus ?

La CW ne débutera pas la diffusion de la saison 1 de Stargirl avant le 19 mai, mais de nombreux fans s'interrogent déjà sur la possibilité de voir cette série - initialement prévue pour faire partie du DC Universe composé de Titans et Doom Patrol, nous offrir quelques crossovers avec le reste du Arrowverse.

Après tout, cette nouvelle fiction super-héroïque mettra en avant la JSA (Justice Society of America) une célèbre équipe de super-héros composée au fil du temps de personnages comme Martian Manhunter, Hawkman ou encore... Flash et Green Lantern.

Stargirl prête à rencontrer Flash du Arrowverse ?

De quoi ainsi permettre aux créateurs d'imaginer de futures rencontres ? C'est la question à laquelle vient de répondre Geoff Johns, scénariste sur Stargirl. Au micro de IGN, il a reconnu, "Green Lantern et Flash sont cités et ils existent dans la JSA. Il y a même une photo d'eux dans le premier épisode, et il y a des plans pour certaines choses dans le futur".

Néanmoins, ces deux personnages pourraient ne pas être portés par Grant Gustin (Barry Allen) et David Ramsey (John Diggle) lors de possibles crossovers. La raison ? Geoff Johns l'a précisé, son équipe a mis en place les versions de "Jay Garrick et Alan Scott". Et si ce dernier n'a encore jamais été présenté dans le Arrowverse, le premier est régulièrement incarné par John Wesley Shipp.

Quoi qu'il en soit, si on ne sait pas encore si des crossovers officiels verront donc réellement le jour ou si de nouveaux acteurs viendront porter ces personnages [Stargirl est censée se dérouler sur Earth-2], Geoff Johns l'a assuré, ces deux héros auront un rôle à jouer dans la série, "Ce sont les grands héros de la JSA et leur ombre est très importante. Ce sont d'excellents personnages. Ils font partie des membres originaux de la JSA et leur héritage se fera ressentir."