Arrow saison 8 : Diggle futur Green Lantern dans un spin-off ?

Diggle futur Green Lantern ?

Diggle va-t-il devenir le nouveau Green Lantern à la télévision ? C'est la théorie que les fans imaginent depuis des années et qui semble avoir été confirmée dans le final de Arrow, diffusé ce mardi 28 janvier aux USA. A quelques minutes de la fin de l'épisode, le personnage de David Ramsey a en effet découvert un objet tombé du ciel, aussi vert que brillant (voir ci-dessous).

Et si son interprète a dévoilé à TVLine, "Je ne sais pas ce que ça signifie", il a néanmoins promis, "Il va en direction de Metropolis. On va découvrir [ce qu'est cette boîte verte]", avant d'ajouter, "Toute cette histoire est excitante".

Un spin-off au programme ?

De quoi s'attendre à voir tout ce mystère être exploré dans un nouveau spin-off centré sur Diggle ? Et pourquoi pas. Marc Guggenheim (producteur exécutif du Arrowverse) l'a assuré au site américain, cet épisode n'était pas le dernier avec ce personnage. Alors qu'il sera bientôt présent dans la saison 6 de The Flash, Guggenheim a déclaré, "Tout ce que je peux vous dire, c'est que Greg Berlanti [boss du Arrowverse], David et moi avons déjà eu de nombreuses discussions sur le futur de David au sein du Arrowverse, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il y a énormément d'idées que l'on a en tête et qui nous excitent".

En parlant de Greg Berlanti, il faut également savoir que celui-ci travaille en parallèle pour HBO Max et prépare pour cette nouvelle plateforme de SVOD des projets liés à DC. Comme quoi ? Une série centrée... sur le Green Lantern. Alors on ne dit pas que tout est lié, mais l'espoir est clairement permis. D'autant plus que Marc Guggenheim n'a pas hésité à révéler que toute cette séquence dans le final "a été pensée pendant près d'un an avec DC Entertainment." Hum hum...

Diggle va-t-il prochainement se passer une bague verte au doigt ? On croise les nôtres !