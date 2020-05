Superman & Lois saison 1 : un crossover déjà prévu avec Batwoman

Superman & Lois se dévoile

On ne sait pas encore si Arrow aura le droit à son spin-off Green Arrow & The Canaries, mais Supergirl est assurée de donner vie à Superman & Lois qui, comme son titre l'indique, sera centrée sur les aventures familiales et super-héroïques du cousin de Kara. Et si l'on en croit la première affiche dévoilée par la CW [voir ci-dessus], avec la mise en avant du Daily Planet, on peut déjà s'attendre à un petit côté Lois & Clark (série des années 90) avec deux ambiances de travail différentes.

Et afin de convaincre les téléspectateurs de laisser une chance à cette nouvelle série qui sera portée par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, les producteurs du Arrowverse préparent déjà... un crossover. Cette révélation ne surprendra absolument personne, même si Mark Pedowitz - le président de la chaîne américaine, a tenu à préciser que cette future collaboration entre héros ne ressemblera pas aux précédentes.

Un crossover prévu avec Batwoman

"Nous préparons actuellement un crossover de deux heures [donc en deux épisodes, ndlr]. Ça sera principalement entre Superman et Loïs et Batwoman" a-t-il ainsi dévoilé, avant de néanmoins promettre, "Mais il y aura aussi d'autres personnages de nos autres séries". Aucun détail sur l'histoire n'a encore été révélé - même si ces retrouvailles devraient se faire autour d'une menace moins inquiétante que l'an passé, les producteurs souhaitant revenir au style de crossovers des débuts, mais on sait déjà qu'il faudra se montrer patient pour les découvrir à l'écran.

A cause de l'épidémie de Covid-19, les nouvelles saisons des séries de la CW ne seront en effet pas diffusées avant janvier 2021. De fait, "Ce crossover n'aura pas lieu en décembre [comme les années précédentes], mais il devrait prendre place durant le 1er ou 2ème trimestre de 2021".

De quoi largement nous laisser le temps de nous refaire le génial film Batman V Superman afin de nous mettre dans l'ambiance !