Arrow : le spin-off sur Mia, Laurel et Dinah annulé ? La CW répond

Quel avenir pour le spin-off de Arrow ?

Le 21 janvier dernier, à l'occasion de l'épisode 9 de la saison 8 de Arrow, la CW nous a offert un avant-goût de ce que pourrait être Green Arrow & the Canaries, la possible nouvelle série du Arrowverse centrée ici sur les aventures de Laurel Lance (Katie Cassidy), Dinah Drake (Juliana Harkavy) et Mia Queen (Katherine McNamara) dans le futur.

Cependant, malgré des fans visiblement convaincus par ce "backdoor pilot", la situation de cette série dérivée n'a pas évolué d'un pouce depuis sa diffusion. Près de 4 mois plus tard, la CW n'a toujours pas officiellement commandé de saison 1, alors même qu'elle a déjà lancé la production d'un spin-off de Supergirl intitulé Superman & Loïs.

Un projet en vie, mais...

De quoi craindre le pire pour ce projet ? Difficile à dire. Ce jeudi 14 mai, Mark Pedowitz - le président de la CW, a dévoilé sa grille de programmes pour la saison 2020/2021, nous promettant ainsi un retour de Supernatural avant la fin de l'année et nous faisant comprendre que, par la faute de l'épidémie actuelle de Covid-19 qui empêche toute production de tourner, les nouvelles saisons de ses séries habituelles (Riverdale, The Flash, Legacies...) ne seront pas diffusées avant janvier 2021.

Mais si la série Green Arrow & the Canaries n'était toujours pas présente dans ces prévisions, Mark Pedowitz a néanmoins ensuite assuré que ce projet "est toujours en vie" et "est en réflexion", probablement jusqu'à ce que cesse cette crise sanitaire et que les budgets soient de nouveau réalisables. Alors attention, cela ne signifie pas que le spin-off va réellement être commandé, mais ça nous laisse tout de même un petit espoir après plusieurs mois de silence radio.

Ce n'est d'ailleurs pas Katie Cassidy qui pensera le contraire, elle qui s'est montrée optimiste auprès de TVLine quant à l'avenir de ce projet, "Je suis une personne toujours très positive, donc j'ai confiance dans le fait que cette série sera commandée. S'il y a bien une période pour une série portée par trois femmes badass, c'est maintenant !"