Superman & Lois saison 1 : Tyler Hoechlin dévoile le tout nouveau costume du super-héros

Superman, héros de sa propre série

Après quelques apparitions dans Supergirl, puis un rôle plus important lors du gigantesque crossover Crisis on Infinite Earths, Tyler Hoechlin va officiellement rejoindre le Arrowverse avec sa propre série intitulée Superman & Lois, également portée par Elizabeth Tulloch dans le rôle de la célèbre journaliste du Daily Planet.

Un projet qui s'annonce passionnant sur le papier avec la promesse de l'exploration de la vie de famille du couple Lois & Clark, jeunes parents de jumeaux très spéciaux, et de cet univers si particulier du héros avec notamment les présences de certains personnages cultes comme Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) ou Stranger (Wole Parks).

Un nouveau costume pour Tyler Hoechlin

Surtout, cette série permettra à Tyler Hoechlin de se glisser dans un tout nouveau costume. Et vous pouvez le découvrir ci-dessous, à l'instar de celui de Javicia Leslie dans Batwoman, il est incroyablement beau et loin des combinaisons bas de gamme de Arrow ou Flash à leurs débuts.

A ce sujet, le comédien a profité d'un communiqué pour partager son amour pour cette nouvelle version du costume, "Je trouve qu'il représente parfaitement l'esprit de la série. Tout comme ce costume est unique et se démarque de ce qui a été fait avant, l'histoire que nous racontons concernant Clark/Superman à ce moment de sa vie est unique et encore jamais vu." Il l'a ensuite confié, il a pleinement conscience de son importance et ne compte pas faire n'importe quoi avec son rôle, "Je savoure cette opportunité de porter ce costume et les responsabilités qui viennent avec. C'est toujours amusant lorsque l'on me demande ce que je pense de 'mon nouveau costume', car j'ai toujours pensé qu'il ne m'appartenait pas, mais qu'il appartenait à tous ceux qui voient une signification à travers lui, son symbole sur la poitrine. Je suis simplement celui qui a la chance de le porter".

Malheureusement, aucun mot de sa part sur la nouvelle absence du slip rouge. Rendez-vous donc le 23 février 2021, date de la diffusion du premier épisode sur la CW aux USA, pour savoir si ce sujet de la plus haute importance sera abordé à l'écran !