The Flash saison 7 : les pouvoirs de Barry en danger dans la nouvelle bande-annonce

Quand la saison 7 de The Flash débutera le 2 mars prochain sur la CW aux USA, les pouvoirs de Barry seront en voie de disparition. Si l'on se fie aux propos de Maurice dans la nouvelle bande-annonce, il lui en reste environ 1% avant de se retrouver à court de speed. Et forcément, cette situation va être difficile à supporter pour le héros, lui qui devra affronter une Mirror Master plus puissante que jamais afin de sauver Iris.

Début de saison compliqué pour Barry

A l'heure actuelle, on ne sait pas combien de temps cette intrigue sur le manque de pouvoirs de Barry s'étendra durant la saison, mais la vidéo nous prépare déjà à un changement de ton. Entre la réplique de Joe, "Notre plus gros force contre la noirceur n'est pas nos super-pouvoirs, c'est notre humanité. Notre amour les uns pour les autres", ou celle de Nash sur le coeur d'un héros nécessaire pour faire le bien, les scénaristes semblent préparer le terrain à un début de saison plus calme avec un Barry obligé de se réinventer pour continuer à aider les habitants de Central City.

On vous rassure tout de même, on ne devrait heureusement pas passer une saison entière avec un Flash sans vitesse. Cela a déjà été annoncé par le synopsis général de la saison 7, "En battant Mirror Master, Barry va également libérer une menace encore plus puissante et dévastatrice sur Central City. L'une de celles qui menacera de séparer son équipe et briser son mariage". Et parmi les dangers à venir, il y aura notamment le retour de Godspeed. Or, on imagine très mal Barry affronter de telles menaces sans pouvoirs. La question est donc : comment le mari de Iris va-t-il retrouver sa force ?