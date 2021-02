Grey's Anatomy saison 17 : moins d'épisodes ? Kevin McKidd nous confirme

Alors que la saison 17 de Grey's Anatomy est en pause aux Etats-Unis, vous pourrez bientôt voir ou revoir les épisodes sur Star, nouvel univers de Disney+ lancé le 23 février prochain. A cette occasion, PRBK a pu interviewer Kevin McKidd alias Owen Hunt pour un "Off Screen" à voir bientôt sur le site et nos réseaux sociaux. L'occasion pour l'acteur d'évoquer la crise du Covid-19 et de confirmer que la dix-septième saison sera composée de moins d'épisodes.