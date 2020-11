Grey's Anatomy saison 17 : moins d'épisodes à cause du coronavirus ?

Non, la Covid-19 n'a pas dit son dernier mot... Alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi 24 novembre son plan pour le déconfinement à venir en France, la pandémie fait toujours des ravages dans le monde entier. Après avoir déjà impacté fortement l'industrie du cinéma et des séries, d'autres conséquences sont à prévoir. Comme par exemple des saisons plus courtes pour les séries de networks comme Grey's Anatomy.

Seulement 16 épisodes pour la saison 17 de Grey's Anatomy ?

Déjà raccourcie de trois épisodes pour sa saison 16 suite à l'interruption du tournage en mars dernier, Grey's Anatomy devrait aussi avoir une saison 17 plus courte. Selon le site TVLine, souvent bien renseigné, la série portée par Ellen Pompeo qui accueillera bientôt un ancien personnage ne devrait avoir que 16 épisodes cette année contre 24 en temps normal (la saison 16 n'était composée que de 21 épisodes suite à la suppression de 3 inédits pour cause d'impossibilité de tournage). Si l'info se confirme (ABC qui diffuse la série n'a pour l'instant pas confirmé ou démenti), il s'agirait de la seconde saison la plus courte de l'histoire du show médical, juste derrière la saison 1 qui ne comptait que 9 épisodes.

Une grande pause à venir

Une chose est sûre, Grey's Anatomy prendra bientôt une grande pause. La série reviendra le 3 décembre prochain aux US pour son épisode 4 qui verra le retour d'un personnage et le dernier épisode de 2020 sera diffusé le 17 décembre. Le show ne reviendra ensuite à l'antenne que le 4 mars 2021. Quant à savoir si cette saison 17 sera la dernière, rien n'est acté pour le moment...