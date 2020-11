Déconfinement, réouverture des commerces, déplacements autorisés... les nouvelles infos

Ce qui va changer le 28 décembre

Alors que le reconfinement était prévu jusqu'au 1er décembre 2020, Emmanuel Macron a décidé de modifier la situation en amont ! C'est le 24 novembre 2020 que le Président de la République a une nouvelle fois pris la parole pour notamment annoncer son idée de calendrier avec deux dates importantes à retenir, le 28 novembre et le 15 décembre, mais que cela signifie-t-il réellement ?

A partir du samedi 28 novembre au matin, les commerces seront autorisés à réouvrir, jusqu'à 21h, tandis que les services à domicile seront de nouveau autorisés tout comme les activités extra-scolaires en plein-air. Attendez ce n'est pas tout puisque la sortie quotidienne de 1h jusqu'à 1km de chez soit sera terminée : on pourra désormais sortir pour une promenade ou une activité physique pendant 3 heures dans un rayon de 20 km ! En revanche, le confinement sera toujours en vigueur et l'attestation toujours obligatoire.

Le déconfinement prévu jusqu'au 15 décembre

Mais jusqu'à quand ? Eh bien, Emmanuel Macron a décidé de prolonger le reconfinement jusqu'au 15 décembre sauf qu'on ne sera réellement déconfiné que si le nombre de contaminations tournent autour de 5 000. Une fois le confinement terminé, les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront réouvrir "dans le cadre de protocoles sanitaires stricts".

Les activités extra-scolaires en intérieur, elle, seront de nouveau autorisées. En revanche, cette date marquera le retour du... couvre-feu, de 21h à 7h cette fois-ci, à l'exception du 24 et 31 décembre ! Il ne nous avait pas manqué ! Et les restaurants et bars, qu'en est-il pour eux ? Ils doivent patienter jusqu'au 20 janvier 2021 avant de réouvrir leurs portes. En attendant, les recherches pour trouver un vaccin contre la Covid-19 continuent... 2021 s'annonce tout aussi compliquée que 2020, courage !

Le retour à l'école en présentiel

Le 20 janvier 2021 marquera aussi le retour de la totalité des élèves dans les lycées qui suivront leur cours obligatoirement en présentiel et non plus à distance : "Si le nombre de contaminations demeure en-dessous de 5 000 cas par jour, les lycées pourront être pleinement ouverts, avec la totalité des élèves", a expliqué Emmanuel Macron sur TF1. Espérons que d'ici-là, les conditions sanitaires et les règles de sécurité soient mieux respectées qu'aujourd'hui.