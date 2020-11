Reconfinement : les collégiens et lycéens français prouvent l'absence de distanciation à l'école

C'est la rentrée des classes pour les enfants et les ados, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restant ouverts malgré le reconfinement. Sauf que les collégiens et les lycéens sont constatent l'absence de distanciation et dénoncent les foules d'élèves collés entre eux, ce qui n'est pas vraiment conseillé en temps de Covid-19. Sur Twitter, ils ont donc été nombreux à afficher ces absurdités et à alerter le gouvernement et les établissements.

Bon lundi, courage au lyce mdrrr, y a le #reconfinement et a ct y a a pic.twitter.com/PnxY0mYodc — Fhritz (a.k.a PASTABOX) (@fhritz_) November 2, 2020

Bonjour @jmblanquer, @EmmanuelMacron voici ce qui se passe dans mon magnifique lyce protg contre le Covid-19 grce nos portes d'entres.

Voici le brassage de notre lyce, magnifique pour ce dbut de reconfinement n'est-ce pas ? #confinementSaison2 pic.twitter.com/Svuq2lvMpo — Ethan Leplat (@leplat_ethan) November 2, 2020

Ce matin dans mon lyce les distanciations sont bien respects @jmblanquer pic.twitter.com/klrcpr4AFT — tuveuxquoitoi (@thomas__rcr) November 2, 2020

"Notre but est de protger les jeunes"



Mon lyce : pic.twitter.com/MsGaYkGZbA — o (@FiansxV) November 2, 2020

le confinement dans mon lyce pic.twitter.com/Akp0fdsXHl — amne (@Lertyx_) November 2, 2020

vitez les regroupements

Mon lyce : pic.twitter.com/8m1tW2QvgY — (@alicioleclown) November 2, 2020

Avec les hashtags #reconfinement et #rentrée, les lycéens et les collégiens français alertent le gouvernement et leurs lycées et collèges et dénoncent l'absence totale de distanciation sociale entre les élèves. Pire, sur les photos et sur les vidéos postées sur Twitter, ce sont des foules entières qui sont montrées, avec des ados collés-serrés. Les étudiants avaient déjà pointé du doigt ce problème Alors que les crèches, les écoles, les collèges et les lycées sont ouverts malgré le reconfinement, en revanche tous les établissements d'enseignement supérieur comme les facs, les universités et les grandes écoles sont fermés, les étudiants devant suivre les cours en ligne, depuis chez eux, le télétravail ayant aussi été généralisé pour les employés. Mais quand ces établissements étaient encore ouverts, les étudiants avaient déjà utilisé le hashtag #BalanceTaFac pour répondre au gouvernement qui les accusait de créer des clusters. Un problème qui n'a pas changé suite à ce nouveau confinement.