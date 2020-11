Grey's Anatomy saison 17 : quel personnage va revenir dans l'épisode 4 ? Nos idées

La Covid-19 a touché de plein fouet le monde entier et même les séries s'y sont mises. Good Doctor a par exemple tué un personnage secondaire avant de tourner la page tandis que This is Us a intégré les masques et gestes barrières à son scénario. C'est encore moins joyeux dans Grey's Anatomy : dans l'épisode 3, on apprenait que Meredith (Ellen Pompeo) était atteinte du virus et en très mauvaise santé. C'est via des rêves qu'elle revoyait Derek (Patrick Dempsey) qui sera de retour pour plusieurs épisodes durant toute la saison 17. Mais il n'est pas le seul à faire son come-back : la bande-annonce de l'épisode 4 a annoncé une autre visite surprise. Mais de qui ?

George

Première possibilité (et l'une des plus probables) : le retour de George O'Malley joué par T.R. Knight. L'acteur n'est plus apparu dans la série avec des scènes inédites depuis la fin de la saison 5 qui marquait la mort de son personnage mais est resté proche d'Ellen Pompeo. Si on part du principe que Meredith ne peut voir que des personnes mortes, alors George est très certainement en pole position de ceux qui pourraient faire leur retour. Le personnage était en plus très apprécié des fans qui rêvent de le revoir à l'écran.