Grey's Anatomy saison 17 : un autre grand retour à venir dans l'épisode 4

Comme This is Us, The Resident ou encore Good Doctor qui a même tué un personnage secondaire, Grey's Anatomy a décidé d'inclure la pandémie de coronavirus à son intrigue. Mais histoire de ne pas trop nous déprimer, les scénaristes ont eu une idée étonnante : faire revenir Derek ! Patrick Dempsey faisait donc son retour dans la série, 5 ans après la mort de son personnage. L'acteur était présent dans l'épisode 3 (diffusé ce jeudi aux US) et sera de retour dans d'autres épisodes, plus tard dans la saison. Et c'est désormais officiel : il ne sera pas le seul à revenir.

Meredith en plein rêve à cause de la Covid-19

A la fin de l'épisode 2 de la saison 17 de Grey's Anatomy Meredith (Ellen Pompeo) s'effondrait dans le parking du Grey Sloan Memorial et était secourue par Hayes (Richard Flood). Comme le laissait penser la bande-annonce de l'épisode 3, la médecin a bien été diagnostiquée positive à la Covid-19 et hospitalisée. Un coup dur pour elle mais aussi pour tous les médecins. C'est donc via ses rêves qu'elle retrouve Derek. Mais problème : impossible pour elle de s'approcher de l'homme qu'elle a aimé. "Je serai là quand tu seras prête" déclarait le médecin tragiquement disparu à la fin de l'épisode 3.

La bande-annonce de l'épisode 4 tease un autre retour

Si vous n'en pouviez déjà plus à l'idée de revoir Derek, sachez qu'il ne sera pas le seul personnage à revenir. Eh oui, la bande-annonce de l'épisode 4 qui sera diffusé le 3 décembre prochain sur ABC aux Etats-Unis promet un autre grand retour, alors que la vie de Meredith est toujours en danger. "Une autre personne de son passé revient" peut-on entendre en voix-off dans la vidéo à découvrir ci-dessous. Mais qui ? Le suspense est à son comble !

La bande-annonce de l'épisode 4 de la saison 17 de Grey's Anatomy :