Prodigal Son : pas de saison 3 pour la série avec Tom Payne

C'est la dure loi des séries. Si certaines seront de retour, d'autres vont devoir quitter nos écrans par surprise. Alors que ABC a annoncé le renouvellement de Grey's Anatomy pour une saison 18 et de Station 19 pour une saison 5, la chaîne FOX a décidé de briser les coeurs des fans de Prodigal Son : la série diffusée chez nous sur TF1 n'aura pas de saison 3.

Pas de saison 3 pour Prodigal Son

La saison 2 qui a accueilli Catherine Zeta-Jones sera donc la dernière pour Prodigal Son. En danger, la série a été annulée par la chaîne FOX et ne sera donc pas de retour pour de nouveaux épisodes. Une fin surprenante ? Pas vraiment. Diffusée sur TF1 en France, la série Prodigal Son n'a jamais vraiment cartonné côté audiences pour sa diffusion aux Etats-Unis. La saison 1 a été suivie en moyenne par 5,8 millions de téléspectateurs (replays sur 7 jours compris) et les audiences de la saison 2 ont encore chuté, la série étant même passée sous le cap des 2 millions de téléspectateurs vers la fin de la saison. Des séries dramatiques originales de la chaîne (FOX diffuse aussi The Resident ainsi que 9-1-1 et son spin-off), elle était celle qui faisait les pires audiences, derrière Filthy Rich et NEXT, toutes deux déjà annulées.

Les acteurs réagissent

Suite à cette annonce, les acteurs de la série n'ont pas tardé à réagir pour partager leur tristesse. "Quel voyage. Jouer Malcolm a été une joie et un privilège. Le meilleur casting d'une série et un show unique. Nous avons fait ça avec style. Mon amour à tous ceux qui ont aimé avec nous." a écrit Tom Payne qui a avoué avec auditionné pour La Chronique des Bridgerton sur son compte Twitter. De son côté, Bellamy Young qui incarnait Jessica a confié avoir "le coeur brisé" de la fin de la série. Keiko Agena (Edrisa) et Aurora Perrineau (Dani) ont aussi posté des messages pour remercier les fans.