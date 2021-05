Grey's Anatomy saison 18 : la suite est commandée avec une augmentation pour Ellen Pompeo

Mais où s'arrêtera Grey's Anatomy ? Elle est déjà la série médicale la plus longue de toute l'histoire de la télévision et ne va pas s'arrêter là ! Depuis des semaines, l'équipe laisse planer le doute sur une possible fin avec la saison 17 mais, selon les rumeurs, le renouvellement était en bonne voie. C'est désormais officiel et encore mieux : la saison 18 qui vient d'être commandée n'est pas (encore) considérée comme la dernière !

Une saison 18 pour Grey's Anatomy avec une belle augmentation pour Ellen Pompeo

Si Grey's Anatomy a perdu deux de ses acteurs en saison 17, la série médicale sera donc bien de retour pour une saison 18 diffusée pour la saison 2021/2022 sur ABC aux Etats-Unis. La chaîne et la production du show ont réussi à trouver un accord avec Ellen Pompeo, l'actrice principale qui est aussi l'une des productrices. Déjà star féminine la mieux payée du petit écran (avec un salaire estimé à 550 000 dollars par épisode), l'interprète de Meredith Grey aurait réussi à négocier une jolie augmentation, précise The Hollywood Reporter. Et elle ne serait pas la seule : le site indique que Chandra Wilson (Miranda Bailey) et James Pickens Jr (Richard Webber), les deux autres acteurs présents depuis le premier épisode, auraient eu aussi droit à une jolie augmentation pour les futurs épisodes. Les montants exacts n'ont pas été dévoilés pour le moment.

Le spin-off Station 19 aura une saison 5

Grey's Anatomy n'est pas la seule série qui fera son retour à l'antenne d'ABC. La chaîne a déjà renouvelée Good Doctor pour une saison 5 et vient aussi de donner son feu vert pour une saison 5 de Station 19. Le spin-off avec Jason George (Ben), Jaina Lee Ortiz ou encore Grey Damon nous a offert une saison 4 forte en rebondissements après une saison 3 en feu. Les pompiers de Seattle vont donc pouvoir continuer et on est presque aussi contents d'apprendre ce renouvellement que celui de Grey's Anatomy !