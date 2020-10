Station 19 saison 3 : pourquoi il ne faut absolument pas manquer les épisodes

En 2017, quatre ans après la fin de Private Practice, ABC annonçait un nouveau spin-off, centré cette fois sur les pompiers de Seattle via le personnage de Ben Warren (Jason George). Si on a regardé la première saison, c'était avant tout pour avoir une idée de ce que cela donnait et qu'on soit clair : ce n'était pas très brillant. Moins addictive que Grey's Anatomy, Station 19 semblait déjà tourner en rond. Mais malgré tout, on s'est accroché. Et on a eu raison !

Une saison 3 trépidante et mortelle

Après une seconde partie de saison 2 déjà en nette amélioration avec ses drames (RIP Ripley) et ses nouvelles intrigues amoureuses, la saison 3 de Station 19 a continué sur cette lancée et surpassé nos espérances avec ses épisodes remplis de tensions et de situations dangereuses. Là où Grey's Anatomy ne semble plus prendre de risques, Station 19, elle, a dépassé nos attentes en la matière... et nous a brisé le coeur ! En 16 épisodes, trois personnages dont deux principaux, sont morts. Même si ça fait mal, ça fait du bien de voir une série qui ose et n'a pas peur de mettre ses personnages vraiment en danger.