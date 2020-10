Salto : 10 programmes à voir (ou revoir) sur la plateforme

L'intégrale de Parks and Recreation

Au rayon des comédies américaines cultes, on retrouve Parks and Recreation avec Amy Poehler. Mais contrairement à d'autres comédies comme The Office, How I Met Your Mother ou Friends, elle n'était jusqu'à présent disponible sur aucune plateforme en France ! C'est maintenant chose faite grâce à Salto qui propose les 125 épisodes (répartis sur 7 saisons). Si vous ne l'avez jamais vue, Parks and Recreation raconte le quotidien d'employés d'une ville fictive de l'Indiana, plus précisément des personnes chargées des parcs et loisirs. Aux côtés d'Amy Poehler, on retrouve Rashida Jones, Nick Offerman, Aziz Ansari, Paul Schneider mais aussi Aubrey Plaza ou encore Chris Pratt.