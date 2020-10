Salto : date de lancement, prix, catalogue... tout ce que l'on sait déjà sur la nouvelle plateforme

Et un nouvel acteur sur le marché de la SVOD, un ! Après Netflix, Amazon Prime Vidéo, OCS, Disney+, Apple TV+ ou encore MyCanal et en attendant le lancement de HBO Max, c'est une plateforme 100% française qui arrive. De quoi rivaliser avec ses concurrents ? Pas impossible puisqu'elle met l'accent sur du contenu francophone.

La date de lancement

Après avoir été repoussée plusieurs fois, c'est désormais la bonne ! Sortez vos agendas, c'est le mardi 20 octobre que Salto sera lancé en France. La plateforme ne sera pour l'instant pas accessible via les opérateurs mais sur le web grâce au site Salto.fr.

Quel prix ?

Le premier mois d'abonnement à Salto sera entièrement gratuit. Par la suite, trois abonnements sont proposés comme l'explique Le Figaro :

- L'abonnement Solo à un écran pour 6,99€.

- L'abonnement Duo avec deux écrans en simultanés pour 9,99€.

- L'abonnement Tribu avec quatre écrans en simultané pour 12,99€.

Pour comparer, un abonnement Netflix coûte entre 7,99€ et 15,99€ (selon le nombre d'écrans) et Disney+ coûte 6,99€ par mois ou 69,99€ par an (pour 4 écrans en simultanés). De son côté, la plateforme Amazon Prime Vidéo est au prix de 5,99€ par mois ou 49€ par an (avec également Amazon Prime), Canal+Séries coûte entre 6,99€ et 11,99€ et OCS entre 9,99€ et 11,99€. Apple TV+ reste l'offre la moins chère (mais aussi l'une de celles au catalogue le plus restreint pour le moment) avec 4,99€ par mois.

Le catalogue

Qu'allez vous pouvoir regarder sur Salto ? Lors du lancement, près de 10 000 heures de programmes seront disponibles. Parmi eux, des séries, des films, des émissions de télé-réalité, des documentaires, du contenu jeunesse ou encore des magazines d'informations. La plateforme va aussi proposer en avant-première des séries inédites avant leur diffusion à la télévision comme Ils étaient dix (adaptation du roman du même nom d'Agatha Christie à venir sur M6) ou bien The Pier (la série espagnole d'Alex Pina avecÁlvaro Morte, prochainement diffusée sur TF1). De plus, les fans de Plus belle la vie et Demain nous appartient pourront y retrouver leur épisode du jour avant la diffusion.