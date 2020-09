The Head : faut-il regarder le thriller avec Álvaro Morte sur Canal+ ?

Un thriller efficace à la Agatha Christie

Alors que l'automne s'installe lentement mais sûrement en France, Canal+ nous envoie directement dans le froid polaire de l'Antarctique avec The Head. La première chose à souligner - et à applaudir - c'est que cette série internationale est le fruit d'une collaboration entre l'Espagne et le Japon (via HBO Asie et Hulu Japon) qui dépasse les frontières des deux pays. En effet, elle a été tournée en anglais, en danois et en suédois principalement et met en scène un casting éclectique venant d'un peu partout comme la Britannique Katharine O'Donnelly, le Danois Alexandre Willaume, l'Irlandais John Lynch, le Japonais Tomohisa Yamashita ou encore l'Espagnol Álvaro Morte. Si l'acteur de La Casa de Papel a été particulièrement mis en avant pour la promotion de la série, il ne tient qu'un rôle secondaire dans The Head. Ce casting international apporte une jolie fraîcheur à la série surtout si - comme nous - vous êtes plus habitués aux séries américaines dans lesquelles on a tendance à voir et revoir les mêmes visages.

Si, au premier abord, on aurait pu croire que The Head nous réservait un petit twist fantastique à la Helix, ce n'est en fait pas du tout le cas. Très rapidement, on se rend compte que l'on se retrouve plus face à un thriller à la "Ils étaient dix", l'une des oeuvres majeures d'Agatha Christie. Comme dans le livre, les morts vont s'enchaîner dans la station Polaris VI et chacun va être soupçonné d'avoir commis les crimes. Via sa narration, divisée entre le "présent" dans lequel Johan tente de découvrir ce qu'il s'est passé avec le témoignage d'un survivant, et le "passé" et via son ambiance lugubre, The Head est une série intrigante qui distille ses révélations au fil de ses six épisodes. Six épisodes seulement, cela permet aussi à la série de garder un rythme soutenu, presque sans temps mort. Elle ne réinvente peut-être pas le genre et livre une fin assez attendue mais The Head est une série prenante.

En bref : Malgré une fin un peu vue d'avance, The Head est un thriller international efficace et rythmé porté par des acteurs convaincants et dont l'histoire ne vous laissera pas indifférent.