Julie and the Phantoms : faut-il regarder la série musicale de Netflix ?

Une série musicale qui ne manque pas de charme

En avril 2019, Kenny Ortega signait un deal pour produire exclusivement des séries et films pour Netflix. Le premier projet du cinéaste arrive enfin : Julie and the Phantoms. Si le nom de Kenny Ortega ne vous dit rien, vous connaissez quand même sûrement certains des films sur lesquels il a travaillé. Et pour cause, cet ancien chorégraphe devenu réalisateur est à l'origine des trilogies High School Musical et Descendants et a chorégraphié Dirty Dancing. Ceux qui sont au courant de son implication dans ce projet (qu'il réalise en plus de produire) ne seront pas étonnés de voir que, dès les premières minutes, Julie and the Phantoms a des airs d'un film Disney Channel... mais ce n'est en rien un défaut, ni une critique !

Adapté d'un format brésilien, Julie and the Phantoms raconte comment une jeune ado de 15 ans va retrouver le goût pour la musique - et le succès - en montant un groupe avec Luke, Reggie et Alex, trois jeunes... morts 25 ans auparavant. La série reste assez vague sur tout le côté "mythologique" des apparitions des trois fantômes et on aurait aimé en savoir plus. Cependant, elle mise sur ses numéros musicaux entraînants et sur sa bonne humeur ambiante pour séduire... et pas uniquement les pré-ados ! Avec son ambiance feel-good - même si elle évoque des thèmes parfois plus sombres - Julie and the Phantoms a de quoi nous séduire. Alors oui, c'est parfois un peu cliché, oui c'est aussi assez enfantin (bien que le ton semble évoluer avec le personnage principal) mais cette nouvelle série fait du bien.

Côté acteurs, Madison Reyes qui incarne la jeune Julie est une vraie découverte notamment pour sa sublime voix qu'elle a occasion de mettre en avant au fil des neuf épisodes que compte Julie and the Phantoms. A ses côtés, Charlie Gillepsie, Jeremy Shada et Owen Patrick Joyner forment un trio amusant et rempli d'énergie. On peut regretter que le personnage de Reggie soit moins développé comparé à ses deux amis. Le personnage de Willie (Booboo Stewart vu dans Twilight et Descendants) amène une touche de mystère et une belle intrigue LGBTQ.

En bref : Julie and the Phantoms est une série pleine de charme. Avec ses chansons entêtantes et ses jeunes acteurs talentueux, elle fera un binge watch parfait pour les plus jeunes et tous les nostalgiques et fans de Disney Channel.