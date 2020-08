Tom Holland et Robert Pattinson dans la bande-annonce angoissante du film Le Diable, tout le temps

Une bande-annonce angoissante

Le géant Netflix ne fait pas que dans les rom-com. Très loin de The Kissing Booth, A tous les garçons que j'ai aimés ou encore son dernier teen movie dernier All Together Now, la plateforme de streaming propose de plus en plus de films plus sombres. Ce sera encore le cas avec Le Diable, tout le temps, adaptation très attendue du roman éponyme de Donald Ray Pollock. Un thriller psychologique qui sera disponible le 16 septembre 2020. Et la bande-annonce qui a été révélée donne envie.

L'histoire se déroule dans le sud des Etats-Unis, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Plusieurs personnages qui n'ont pourtant pas grand chose en commun à première vue (un prêtre, des orphelins, des tueurs en série...) vont se retrouver comme liés par le destin. Violence, foi chrétienne et démons intérieurs seront au rendez-vous dans ce film Netflix.

Tom Holland, Robert Pattinson... Un casting 5 étoiles

Le Diable, tout le temps, réalisé par Antonio Campos (Simon Killer, Afterschool), est porté par un casting de rêve. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il y a notamment Tom Holland. Celui qui a récemment officialisé son couple avec Nadia Parkes y donne notamment la réplique à Robert Pattinson. Ce dernier, qui incarnera Bruce Wayne/Batman sur grand écran dans The Batman (dont une série serait en préparation en plus du film) jouera un homme de Dieu visiblement très troublé.

Mais en dehors de Tom Holland (dernier Spider-Man en date de la franchise qui est aussi du coup présent dans deux films Avengers) et Robert Pattinson (saga Twilight, Tenet), les autres acteurs de la production Netflix sont tout autant célèbres. Vous pouvez par exemple reconnaître Bill Skarsgård (clown de Ça, Divergente 3 : Au-delà du mur), Riley Keough (Mad Max : Fury Road, Under the Silver Lake), Sebastian Stan (Gossip Girl, saga Captain America), Haley Bennett (La Fille du train, Swallow), Eliza Scanlen (Les Filles du docteur March, Sharp Objects) et Mia Wasikowska (Alice au pays des merveilles, Crimson Peak).