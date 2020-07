The Batman : en plus du film avec Robert Pattinson, une série en préparation pour HBO Max

Quoi de mieux qu'une bonne nouvelle avant de débuter le week end ? On vient de l'apprendre, Matt Reeves - le réalisateur de The Batman, futur nouveau film solo consacré au héros de DC, va égalementt donner vie à une série adaptée du même univers et centrée sur la police de Gotham City à destination de HBO Max.