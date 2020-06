The Batman : pourquoi un nouveau Joker ne doit surtout pas apparaître face à Robert Pattinson

D'autres grands vilains en attente

On parle bien d'un manque de courage puisque, en décidant d'incorporer le Joker, le studio sous-entendrait que sans lui la franchise Batman est incapable de fonctionner. Or, il n'y a rien de plus faux. La grande force de cet univers réside notamment dans sa galerie de vilains tous plus impressionnants et originaux les uns que les autres, ce qui est loin d'être le cas de tous les super-héros, qu'ils soient de chez DC ou Marvel. Batman a en effet la chance de pouvoir affronter des méchants capables de l'amener dans des ambiances et histoires totalement différentes.

Vous souhaitez voir Batou sortir les muscles et se lancer dans des combats épiques ? Il y a Bane, Deadshot ou encore Clayface / Killer Croc pour ça. Vous préférez suivre une aventure plus dramatique où rien n'est tout noir ou tout blanc ? Freeze, Double-Face et même Red Hood sont là. Vous voulez voir le côté détective et intellectuel de Bruce ressortir enfin ? Le Pingouin, Riddler et Black Mask sont vos hommes. Vous préférez voir Bat' souffrir en affrontant ses cauchemars et en perdant involontairement le contrôle ? On vous offre Poison Ivy, Doctor Strange et Scarecrow. Bref, Batman ne manque pas d'adversaires et il est très facile de raconter des histoires originales en mettant en scène, à chaque film, un univers inédit.