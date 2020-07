Stargirl saison 2 : la série renouvelée par la CW, une fausse bonne nouvelle ?

Une saison 2 pour Stargirl

La saison 1 de Stargirl est toujours en cours de diffusion sur DC Universe aux USA, mais la série portée par Brec Bassinger a déjà son avenir d'assuré. On vient de l'apprendre, cette nouvelle fiction super-héroïque vient d'être renouvelée pour une saison 2, qui sera donc proposée en 2021. Le nombre d'épisodes n'est à l'heure actuelle pas encore connu.

Une bonne nouvelle ? Oui... et bof. TVLine le révèle, "C'est la CW [la chaîne qui diffuse le Arrowverse, ndlr] qui a commandé cette saison 2, pas DC Universe, cela veut dire qu'elle sera exclusivement diffusée chez elle". Surtout, à en croire site, la plateforme de DC semblerait même ne plus vouloir être attachée à ce projet, "selon des sources, il n'y aurait aucun plan pour diffuser cette saison 2 sur la plateforme". Étrange et inquiétant.

Une fausse bonne nouvelle ?

Bien évidemment, au premier abord, ce renouvellement est une bonne nouvelle pour deux raisons. Premièrement, la mythologie de cet univers pourra donc poursuivre son exploration, ce qui est plutôt cool tant celui-ci regorge de belles promesses et de grandes idées. Deuxièmement, en intégrant la CW, Stargirl peut désormais espérer rencontrer d'autres séries cultes à l'écran comme The Flash, Legends & cie.

Cependant, ce renouvellement par la CW est également inquiétant. La grande force de Stargirl dans cette saison 1, c'est son parti pris créatif avec une mise en scène dynamique, une intrigue à l'écriture intéressante et surtout des effets spéciaux/cascades/décors du plus bel effet. Or, tout ceci n'est que très rarement visible dans une série du Arrowverse. Aussi, il va déjà falloir se préparer psychologiquement à une baisse de la qualité dans la saison 2, ne serait-ce que d'un point de vue visuel avec un côté cheap frustrant.

De même, là où Stargirl semblait avoir la possibilité de gratter un peu plus dans les licences de DC, on peut désormais craindre de voir certaines portes se refermer. On le sait, la CW ne pèse jamais très lourd quand il s'agit d'exploiter certains titres à l'écran (Suicide Squad, Deadshot, Batman, Green Lantern...), à l'inverse justement des séries de DC Universe comme Stargirl, mais également Titans ou Doom Patrol.

Frustration is coming.