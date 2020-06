Stargirl saison 1 : bientôt des crossovers avec The Flash et Supergirl ? Les acteurs se confient

Tandis que les fans pleurent encore la fin de Arrow et que les producteurs de Batwoman tentent de trouver une solution pour sauver la série après le départ de Ruby Rose, la CW a récemment débuté la diffusion d'une nouvelle fiction au sein du Arrowverse : Stargirl.

Au programme ? Portée par Brec Bassinger, cette nouvelle série super-héroïque suit les aventures de Courtney, une jeune ado qui voit un mystérieux sceptre faire d'elle une nouvelle justicière. Dans sa mission pour sauver le monde, elle est aidée de son beau-père (Luke Wilson) qui fait en réalité partie de la Société de justice d'Amérique et qui était l'ex-partenaire de Starman, le prédécesseur de Stargirl.

Les acteurs veulent déjà des crossovers

Comme l'a confié Brec Bassinger à TVGuide, l'arrivée de Stargirl au sein du Arrowverse est une réelle bénédiction pour tout le casting et les créateurs, "Au début de la production de la série, nous ne savions pas que nous allions faire partie du Arrowverse [Stargirl a été créée pour la plateforme DC Universe avant d'être finalement diffusée sur la CW aux USA, ndlr]. Donc quand on a appris que nous allions rejoindre cette famille et cette énorme fanbase déjà présente, c'était très excitant."

Et visiblement, l'actrice n'est pas du genre patiente. Elle l'a ensuite précisé, elle a désormais déjà quelques idées de crossovers qui pourraient être très intéressants à explorer, "Je veux voir Supergirl. Rien que les noms de ces deux héroïnes tendent à les voir absolument travailler ensemble".

Des propos partagés par Luke Wilson, qui a de son côté ajouté, "Je pense que ça serait vraiment cool qu'une fois la saison 1 diffusée, quand la série aura eu le temps de se développer, que l'on commence à s'ouvrir vers d'autres horizons et à introduire de nouveaux personnages, pas seulement du DC Universe mais également du Arrowverse." Comme qui ? "Rencontrer Flash serait vraiment cool."

Le message est passé, reste à savoir si les scénaristes l'entendront. Dans tous les cas, cela n'aura pas lieu avant 2021...