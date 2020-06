Stargirl saison 1 : Green Lantern bientôt dans la série ? Le créateur se confie

Même pas une saison complète au compteur, mais Stargirl affole déjà le geekomètre de tous les fans de comics avec ses nombreux clins d'oeil aux personnages cultes de DC. Dernier exemple en date ? Une allusion parfaite à Green Lantern à la suite de la découverte... d'une lanterne. De quoi comprendre que le célèbre membre de la Justice League pourrait prochainement apparaître à l'écran ?

Green Lantern en approche ?

Interrogé à ce sujet par TVLine, Geoff Johns (créateur de la série) a dans un premier temps fait parler sa langue de bois, "Je ne veux pas parler de ça", avant néanmoins de lâcher une information très excitante, "On a des plans pour la lampe, il y a une histoire pour les prochains épisodes".

Puis, au micro de ComicBook cette fois, le showrunner a tenu à rappeler que lui et son équipe ne mettaient jamais en scène de telles choses juste pour le plaisir. A l'écouter, tout serait au contraire calculé à l'avance afin de faire progresser l'intrigue, "Les gens aiment se dire, 'Oh regardez, un clin d'oeil avec le crayon rose ou la lanterne', mais ce ne sont pas des clins d'oeil. Ce sont des entrées vers de nouvelles histoires. Et mon espoir, c'est que l'on nous offre la possibilité de raconter ces histoires à travers plus de saisons. Tout mène toujours quelque part".

2 versions du héros dans le Arrowverse ?

Des propos intrigants et prometteurs pour l'avenir, d'autant plus qu'il l'avait déjà assuré il y a quelques mois, une possible apparition de Green Lantern dans Stargirl n'empêcherait aucunement la mise en scène d'une autre version du héros portée par Diggle de Arrow, comme cela avait récemment été teasée. La raison ? Geoff Johns l'avait confié à IGN, là où Stargirl prend place sur Earth-2, il privilégie les versions anciennes des personnages de DC pour son histoire : "Pour moi, Jay Garrick [The Flash] et Alan Scott sont les pionniers. Ce sont les grands héros de la JSA et leur héritage est important".

On croise les doigts pour que la CW soit généreuse avec Stargirl et que DC/WB se montrent coopératifs avec l'équipe créative. On y croit !