All Together Now : Netflix dévoile la bande-annonce de son nouveau teen movie

All Together Now, le nouveau film de Netlix

Après The Kissing Booth 2 avec Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi, Feel the Beat avec Sofia Carson et Work It avec Sabrina Carpenter, Netflix continue d'alimenter son catalogue pour animer notre été. Si vous aimez les teen movie, vous allez sans aucun doute kiffer All Together Now, prévu pour le 28 août 2020 sur la plateforme.

L'histoire ? Amber, une éternelle optimiste, jongle entre son club de théâtre dirigé par M. Franks (Fred Armisen), son travail dans une boutique de donuts pour aider sa mère (Justina Machado) et ses visites dans une maison de retraite, mais son plus grand rêve est devenir chanteuse. Ses amis vont alors l'encourager à passer une audition qui pourrait bien changer sa vie. En parallèle, Amber verra ses secrets mis en danger.

Découvrez le casting

Au casting de All Together Now, adapté du roman de Matthew Quick, Sorta Like a Rock Star, et produit par les producteurs de Love, Simon, Nos étoiles contraires et La face cachée de Margo, on retrouve Auli'i Cravalho qui a prêté sa voix au personnage de Vaiana dans le film de Disney en version originale, Judy Reyes (Devious Maids), Justina Machado (Jane the Virgin) et Rhenzy Felix (Runaways). Mais aussi Fred Armisen, Carol Burnett, Taylor Richardson, C.S. Lee, Jay Fox et Anthony Jacques.