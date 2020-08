Enola Holmes : Millie Bobby Brown fait le show dans une bande-annonce épique et drôle

La soeur de Sherlock Holmes débarque sur Netflix

Le tournage de la saison 4 de Stranger Things est peut-être interrompu pour une durée indéterminée, la faute à l'épidémie de Covid-19, mais cela n'empêchera pas Millie Bobby Brown de débarquer sur Netflix cette année. Ce n'est plus un secret, la comédienne sera à l'affiche du film Enola Holmes le 23 septembre prochain en compagnie d'Henry Cavill et Helena Bonham Carter.

Dans ce nouveau projet très attendu de ses fans, Millie Bobby Brown se glissera dans la peau d'Enola Holmes aka la soeur de Sherlock Holmes. Intrépide, débrouillarde, intelligente... sa vie va connaître un bouleversement à la suite de la disparition de sa mère. Face au refus de ses frères de la prendre au sérieux, elle qui a énormément de mal à rentrer dans le moule de la société, Enola va prendre la décision de mener sa propre enquête. De quoi la plonger dans un monde plein de dangers et nous faire réaliser que le meilleur détective chez les Holmes n'est peut-être pas celui que l'on pensait.

Millie Bobby Brown fait le show

On peut le découvrir dans la première bande-annonce dévoilée par Netflix, ce film signé Harry Bradbeer a tout de la très bonne surprise. Porté par une enquête qui devrait nous offrir quelques mystères et twists réjouissants, Enola Holmes nous en mettra également plein les yeux à travers un rythme haletant, des séquences d'action convaincantes, un humour efficace et une véritable passion pour le détournement.

Surtout, la bonne humeur qui se dégage de ce projet est directement liée à son casting. Henry Cavill semble réellement s'amuser en chaperon à distance, tandis que le plaisir que prend Millie Bobby Brown avec ce personnage badass qui n'a pas sa langue dans sa poche est palpable.

Enola Holmes sera-t-il le film qui nous réconciliera avec 2020 ? On y croit !