Millie Bobby Brown : la date de sortie et un premier teaser de son film Enola Holmes dévoilés

Malgré son jeune âge (16 ans), Millie Bobby Brown enchaîne les projets depuis qu'elle s'est fait connaître dans Stranger Things. En plus de reprendre son rôle d'Eleven dans la série fantastique, la jeune actrice a tourné plusieurs films dont Godzilla : Roi des Monstres et sa suite, Godzilla Vs Kong, et Enola Holmes.

Millie Brown devient enquêtrice de choc

Basé sur la série de romans de Nancy Springer, Enola Holmes raconte l'histoire de la jeune soeur de Sherlock Holmes, Enola. Un personnage créé par l'auteure pour sa franchise Les Enquêtes d'Enola Holmes composée de six livres également adaptés en bandes-dessinées. Sur Twitter, Netflix a posté un premier teaser du film qui sortira... le 23 septembre prochain.

Au programme ? Des tenues d'époques, Henry Cavill (en Sherlock Holmes), Sam Claflin mais aussi Helena Bonham Carter et Fiona Shaw au casting du film réalisé par Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) et écrit par Jack Thorne (co-écrivain de la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit). L'action d'Enola Holmes débutera en 1884. Alors qu'elle fête ses 16 ans, Enola découvre que sa mère a disparu. Sous l'autorité de ses deux frères Sherlock et Mycroft, elle va s'enfuire pour partir à la recherche de sa mère et découvrir une conspiration qui pourrait bien changer l'Histoire.