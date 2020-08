Gaten Matarazzo : le tournage de Stranger Things en pause, il bosse... dans un restaurant !

Gaten Matarazzo bosse dans un restaurant pendant la pause du tournage de Stranger Things

D'acteur à serveur, il n'y a qu'un pas pour Gaten Matarazzo ! L'interprète de Dustin dans Stranger Things n'a pas décidé de se tourner les pouces alors que le tournage de la saison 4 a été interrompu à cause du coronavirus : au lieu de rester chez lui à ne rien faire, il a décidé de trouver un job et bosse dans un restaurant. Non, ce n'est pas une blague !