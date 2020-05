Why Women Kill : une saison 2 commandée mais elle sera très différente

A la fin de la saison 1 de Why Women Kill, les téléspectateurs ont découvert l'identité des trois victimes teasées par le créateur ainsi que les raisons pour lesquelles les différents meurtres ont été commis. Le dernier épisode conclut donc complètement les histoires de Beth Ann (Ginnifer Goodwin), Simone (Lucy Liu) et Taylor (Kirby Howell Baptiste). Et pourtant, CBS All Access qui a diffusé la série aux Etats-Unis a bien commandé une saison 2.

Une saison 2... avec de nouveaux personnages

Mais ces nouveaux épisodes s'annoncent très différents puisque la série va prendre la forme d'une anthologie. Comme avec American Horror Story par exemple, Marc Cherry va donc centrer la saison 2 de Why Women Kill sur de nouveaux personnages qui vivront toujours des trahisons. Une idée que le créateur de Desperate Housewives et Devious Maids avait bien avant que la série ne soit diffusée aux USA.

Pour l'instant, on ne sait pas quand les nouveaux épisodes seront diffusés outre-Atlantique mais suite à la crise du Covid-19, il faudra sûrement attendre 2021. En effet, le tournage de la saison 2 de Why Women Kill n'avait pas débuté avant le début du confinement aux USA et aucune annonce de casting n'a été faite pour le moment.

Les acteurs de retour ?

Et quand on parle du casting d'ailleurs, Marc Cherry va-t-il faire comme Ryan Murphy et recruter des acteurs de la saison 1 pour la suite ? "Je vais essayer de faire revenir autant de personnes que possible" a-t-il assuré dans une interview donnée à Variety. Jack Davenport, qui joue Karl, le mari de Simone, avait évoqué la possibilité de revenir dans un autre rôle : "J'en serais ravi ! Tous les acteurs aiment la variété. Nous aimons tous jouer plus d'un an ou deux, mais qui a la chance de jouer des personnages différents pendant cette durée ? C'est un rêve" avait-il expliqué. Il faudra encore patienter pour savoir quels acteurs de la saison 1 seront de retour dans la suite.