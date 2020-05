Why Women Kill saison 1 : qui va mourir ? Les indices du créateur

C'est la grande question que se posent les fans : qui va mourir dans Why Women Kill ? La série qui se déroule sur trois époques différentes a une chose en commun : la sublime demeure dans laquelle va avoir lieu trois crimes : l'un en 1963, l'autre en 1984 et le dernier en 2019. Mais Beth Ann (Ginnifer Goodwin) qui aurait pu être la seule héroïne de la série, Simone (Lucy Liu) et Taylor (Kirby Howell-Baptiste) vont-elles être les responsables de ces meurtres ?

Marc Cherry tease les morts et ça pourrait vous surprendre

Dans le dernier épisode de la saison 1 de Why Women Kill, vous découvrirez l'identité et les raisons des trois morts teasés depuis les débuts de la série. Plusieurs personnages semblent en danger : Rob et Ralph dans l'intrigue des années 60, Tommy dans celle des années 80 ou bien Eli et Taylor dans l'intrigue des années 2010. Une chose est sûre si on en croit Marc Cherry : les morts de la série et les circonstances entourant ces décès pourraient bien surprendre les téléspectateurs.

Lors de la diffusion de Why Women Kill aux Etats-Unis, celui qui a aussi créé Desperate Housewives et Devious Maids avait évoqué les morts. "Tous les morts à la fin de la série seront commis par des femmes mais pas nécessairement par les trois femmes principales. Les victimes ne seront pas nécessairement leurs maris et ce qui est intéressant : personne ne sera tué à cause d'une infidélité" avait-il dévoilé. De quoi nous intriguer encore plus et élargir le champ des victimes potentielles ! Et si c'était justement l'une des héroïnes qui était tuée ? Dans une interview, Marc Cherry avait aussi assuré que le générique ne spoile pas les morts de la série. Et vous, quelles sont vos théories ?