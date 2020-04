Why Women Kill saison 1 : la série aurait pu n'être centrée que sur une époque, découvrez laquelle

Après Desperate Housewives ou Devious Maids, Marc Cherry a décidé de s'intéresser de nouveau à des personnages féminins avec Why Women Kill. La spécificité de la série réside dans le fait qu'elle est divisée entre trois époques : les années 60 avec Beth Ann, les années 80 avec Simone et les années 2010 avec Taylor. Mais ce concept n'a pas toujours été une évidence pour le créateur.

Beth Ann a été le premier personnage créé

Lors de la diffusion de Why Women Kill aux Etats-Unis, Marc Cherry s'était confié sur son processus pour créer la série. En plus d'évoquer l'autre rôle qu'a failli jouer Lucy Liu et les secrets du générique, il avait également expliqué que sa première idée n'était pas centrée sur un trio de personnages mais uniquement sur Beth Ann, jouée par Ginnifer Goodwin. "J'avais cette idée depuis des années sur une femme au foyer dans les années 60 qui découvrait que son mari la trompait et au lieu de lui dire, devenait amie avec sa maîtresse ce qui lui permettait de se lancer dans une découverte d'elle-même" a-t-il expliqué à Forbes.

Mais alors, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de faire une série divisée entre trois époques ? "Je me suis rendu compte que la façon dont nous réagissons, nos attentes en matière de bonheur, sont basées sur l'époque dans laquelle on vit. La pop culture et les règles de l'époque nous disent ce qui doit nous rendre heureux. Soudainement, ça m'a passionné de comparer trois décennies avec trois femmes, trois mariages, tous faisant face au même problème et quelles réactions elles peuvent avoir selon l'époque à laquelle ils vivent" a déclaré Marc Cherry.