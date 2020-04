Why Women Kill : 3 secrets sur la série de Marc Cherry

Trois couples. Trois époques. La même maison luxueuse. Diffusée aux Etats-Unis entre août et octobre 2019, Why Women Kill raconte comment trois femmes vont découvrir l'infidélité de leur mari et se venger avec des conséquences tragiques et - évidemment - mortelles. Et quand il s'agit de parler de femmes, Marc Cherry a déjà fait ses preuves puisqu'on lui doit l'indémodable Desperate Housewives mais aussi la série Devious Maids.

Deux personnages inspirés par la mère de Marc Cherry

Pour créer Why Women Kill et ses personnages féminins, Marc Cherry s'est en partie inspiré de son histoire personnelle et de sa maman dont il est très proche. Il a confié en effet que les personnage de Beth Ann (Ginnifer Goodwin) et de Simone (Lucy Liu) sont basés sur la vie de sa mère. "En 1963, ma mère avait un bébé d'un an et vivait dans une belle maison en Californie. En 1980, nous étions à Fullerton et elle portait des perles, mon père et elle s'assuraient que tout le monde sache qu'on était d'une classe aisée" a expliqué le créateur. Evidemment, il y avait beaucoup moins de drama dans la vie des Cherry ! Ce n'est pas la première fois que le créateur s'inspire de sa vie pour une série : le personnage de Lynette Scavo dans Desperate Housewives était aussi basé sur la mère de Marc Cherry.