Why Women Kill : le générique donne t-il des indices sur les meurtres ? Marc Cherry répond

On le sait, Why Women Kill dévoile comment trois femmes vivant à trois époques différentes (en 1963, en 1984 et en 2019) mais dans la même maison ont été poussées au meurtre après l'infidélité de leurs maris. On ne sait pourtant pas qui sont les victimes ni comment elles sont mortes.

Marc Cherry a-t-il voulu spoilé les meurtres avec le générique ?

En plus de son ton décalé et de ses costumes impressionnants, Why Women Kill peut aussi compter sur son générique pour nous accrocher. Présent à chaque début d'épisodes, il montre cinq séquences où des femmes se vengent de leur époux. Interrogé par Indiewire lors de la diffusion de la série aux Etats-Unis, Marc Cherry, qui a basé deux personnages de la série sur sa mère, avait confié que ces scènes ne sont en réalité pas un spoiler sur ce qui se passe dans la série mais simplement un "amuse bouche" de ce qui attend les téléspectateurs. "La série est bien plus complexe en ce qui concerne ce qui arrive et pourquoi et qui tue qui. Nous avons des surprises qui, j'espère, vont faire plaisir et surprendre le public" avait-il confié. On peut déjà donc rayer de notre liste : l'électrocution, un mari poussé dans les escaliers, un meurtre au fer à repasser, un incendie volontaire ainsi qu'un mari renversé en voiture.