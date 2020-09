Julien Tanti et Manon Marsault : arrivée d'Angelina, déménagement à Dubaï... leur nouvelle émission

Entre Manon Marsault et Julien Tanti, ça n'a pas toujours été simple, mais depuis l'arrivée de leur fils Tiago, il y a deux ans, ils filent le parfait amour ! Ils se sont d'ailleurs mariés en 2019 et ont partagé le plus beau jour de leur vie avec leurs fans grâce à leur émission Manon + Julien : le mariage. Une émission qui a cartonné sur 6play, tout comme Manon + Julien = Bébé fraté. Aujourd'hui, les deux candidats des Marseillais VS Le reste du monde 5 sont de retour avec Manon + Julien = Bébé Angelina.

Découvrez Manon + Julien = Bébé Angelina

Les 5 premiers épisodes sont dispo sur 6play depuis ce le 28 septembre 2020. Manon Marsault et Julien Tanti nous font découvrir notamment leur déménagement à Dubaï, l'avancée des travaux de leur maison, la nouvelle vie de Tiago, leurs retrouvailles avec Jessica Thivenin et Thibault Garcia, eux aussi installés à Dubaï avec leur fils Maylone, mais surtout l'arrivée de leur petite fille Angelina, née le 2 septembre. Entre stress, joie, larmes, impatience ou encore difficultés de futurs parents, la nouvelle émission de la famille Tanti, Manon + Julien = Bébé Angelina, promet d'être riche en émotions !

La deuxième partie du programme sera mis en ligne le 5 octobre !