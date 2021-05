Grey's Anatomy saison 17 : Jackson parti ? Jesse Williams confirme son départ et s'exprime

C'est confirmé, Jackson (Jesse Williams) quitte Grey's Anatomy

Grey's Anatomy réserve visiblement des retours et des départs dans la saison 17. Et le départ qui inquiète particulièrement les fans, c'est le départ du Dr Jackson Avery, incarné par Jesse Williams. La rumeur/théorie dure depuis plusieurs mois, le médecin pourrait quitter la série. C'est ce qui semblait se confirmer quand on sait que Sarah Drew, qui jouait April Kepner (elle avait quitté la série à la fin de la saison 14) sera de retour dans l'épisode 14 de la saison 17.

Alors que les retrouvailles entre Jackson et April ont été teasées et qu'on sait aussi que Jackson va retrouver son père, c'est officiel, le docteur BG ne sera bientôt plus dans le show. Un départ qui pourrait bien être lié au retour d'April donc, qui serait peut-être un déclic pour Jackson. Ce dernier aurait sans doute besoin de se rapprocher de sa famille après avoir revu son ancien amour. Son dernier épisode sera diffusé le jeudi 20 mai 2021 sur ABC, aux Etats-Unis a révélé Deadline.

C'est Krista Vernoff, showrunner de Grey's Anatomy, qui a confirmé le départ de Jackson alias Jesse Williams à Deadline. "Jesse apporte tant de coeur, tant de profondeur de soins et tant d'intelligence à son travail" a-t-elle expliqué, mais il part et "Jesse va terriblement nous manquer et Jackson Avery - joué à la perfection pendant tant d'années - va nous manquer".

Jesse Williams s'explique sur son départ de la série

Jesse Williams a également confirmé son départ de Grey's Anatomy dans un communiqué. Et il a tenu à remercier toute l'équipe de la série : "Je serai à jamais reconnaissant pour les opportunités illimitées qui m'ont été offertes par Shonda (Shonda Rhimes, ndlr), le réseau, le studio, mes collègues acteurs, notre incroyable équipe, Krista, Ellen (Ellen Pompeo, ndlr) et Debbie (Debbie Allen, ndlr)".

"En tant qu'acteur, réalisateur et personne, j'ai eu l'immense chance d'apprendre tant de choses de tant de personnes..." a-t-il déclaré, "Je suis immensément fier de notre travail, de notre impact et d'aller de l'avant avec tant d'outils, d'opportunités, d'alliés et de chers amis". En revanche, il n'en a pas dit beaucoup plus sur les raisons de son départ.

Pour rappel, son personnage le Dr Jackson Avery (qui pourrait être en couple dans la saison 17) était arrivé au début de la saison 6, en tant que l'un des médecins arrivés dans le cadre de la fusion de l'hôpital avec Mercy West. Cela fait donc 12 ans que Jesse Williams faisait partie du casting.