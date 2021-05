Grey's Anatomy saison 17 : Jackson va-t-il quitter la série ? La théorie inquiétante

Que nous réserve Grey's Anatomy pour la fin de la saison 17 ? Cette saison 100% Covid n'a pas été très facile pour Meredith (Ellen Pompeo) qui a été contaminée par le virus et a dû être placée en réanimation. Si la médecin va mieux, c'est le sort d'un autre qui inquiète certains fans. Depuis quelques mois, il se murmure que Jesse Williams, qui joue Jackson Avery depuis la saison 6, pourrait quitter le show. Info ou intox ? Pour l'instant, difficile de le dire... Mais on sait que Jackson sera au centre du nouvel épisode diffusé ce jeudi aux US.

Le retour d'April... pour faire partir Jackson ?

Après les retours de Patrick Dempsey, T.R. Knight,Chyler Leigh et Eric Dane, c'est une autre ex-actrice de Grey's Anatomy qui fait son retour dans l'épisode 14 de la saison 16 : Sarah Drew. L'actrice qui jouait April Kepner a quitté la série à la fin de la saison 14, en compagnie de Jessica Capshaw (Arizona Robbins) pour des raisons scénaristiques. Mais les fans de Japril ne se sont jamais vraiment remis de la séparation du couple (pour son départ, April se mariait avec son ex, Matthew). Le retour du personnage a donc lancé de nombreuses théories, dont une est assez inquiétante : certains fans pensent que le retour d'April sera une façon de faire partir Jackson.

Dans les derniers épisodes, le personnage était un peu paumé et on sait déjà qu'il va retrouver son père, en plus de se rendre chez April. De nombreux internautes espèrent que ces retrouvailles qui ont été montrées dans une bande-annonce et sur des photos permettront aux deux personnages de se remettre en couple. Mais certains craignent que ces possibles retrouvailles amoureuses ne précipitent le départ de Jesse Williams : et si, après avoir retrouvé April et avoir fait face à de nombreuses épreuves, Jackson décidait de quitter le Grey Sloane Memorial pour se rapprocher de sa famille ? Ok, ça nous briserait le coeur mais ça n'a malheureusement rien d'impossible... Alors, Jesse Williams sera-t-il de retour (ou pas) pour la possible saison 18 ? La patience est de mise.