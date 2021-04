Grey's Anatomy saison 17 : April de retour sur les photos de l'épisode 14

Grey's Anatomy saison 17, épisode 13 : la bande-annonce en VO

C'est un moment qu'on attendait depuis qu'elle a quitté la série : Sarah Drew va reprendre son rôle d'April Kepner dans l'épisode 14 de la saison 17 de Grey's Anatomy. Les premières images viennent de sortir et montrent les retrouvailles tant attendues entre Jackson et son ex. On a tellement hâte ! Attention, spoilers.

Grey's Anatomy saison 17, épisode 14 : April de retour

