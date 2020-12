Grey's Anatomy saison 17 : Meredith en danger, les producteurs teasent la suite

Rien ne va plus dans Grey's Anatomy. Pour sa saison 17, la série médicale a évidemment inclus le coronavirus à son intrigue et pas qu'un peu : Tom Koracick (Greg Germann) mais surtout Meredith (Ellen Pompeo) ont été infectés. La médecin avait des visions de personnages disparus mais n'était pas en grande forme depuis quelques épisodes et ça a encore empiré dans l'épisode 6, diffusé ce jeudi 17 décembre aux USA sur ABC.

Meredith en réanimation dans l'épisode 6

Alors qu'elle semblait aller mieux et a même sauvé la vie d'un patient, la santé de Meredith s'est par la suite détériorée dans l'épisode 6 de la saison 17 de Grey's Anatomy. Alors que ses poumons avaient de plus en plus de mal à combattre la maladie, Richard (James Pickens Jr) décidait de la placer sous respiration artificielle. Une étape critique pour les patients souffrant de la Covid-19 et qui a de quoi inquiéter les fans. Meredith va-t-elle mourir ou pourra-t-elle s'en sortir ?

Les producteurs se confient sur la suite

Pour le savoir, il faudra patienter un LONG moment puisque la saison 17 ne reviendra qu'en mars 2021 aux US. En attendant, certains producteurs du show qui a rendu hommage aux victimes de la Covid-19 dans l'épisode 5 se sont confiés sur ce qui attend notre médecin préféré. Ils ont notamment expliqué qu'ils ont souhaité faire durer la maladie de Meredith pour être le plus fidèle possible à la réalité. "Nous ne prenons pas cela à la légère et nous ne voulons pas que Meredith s'en sorte trop facilement. Ce virus est une énigme et il ne s'arrête jamais donc il va falloir mener un combat continuel" explique Andy Reaser à Entertainment Tonight. Meg Marinis a également confié : "La maladie est imprévisible. Personne ne peut prédire comment elle va affecter une personne en bonne santé ou une personne plus âgée. Il n'y a aucune consistance (...) Le fait que ce soit allé si loin (pour Meredith, ndlr), c'est très effrayant pour nous tous".

Pour connaître le destin de Meredith, rendez-vous en 2021.